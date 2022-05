(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il nostro Paese deve essere allineato con gli altri Paesi europei e di fronte alla richiesta di" di aderire alla Nato, "l'non può chesì". Così il segretario del Pd, Enrico, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. "Non credo che l'dellae dellaabbia l'effetto di allontanare la, ma semmai dirla".

Advertising

La7tv : #nonelarena Giorgio Cremaschi contro Enrico Letta: 'Il suo tweet di sostegno al segretario NATO è una vergogna per… - natofree : RT @LaVeritaWeb: Il senatore dem Tommaso Cerno: «Incomprensibile la posizione del Pd: Letta parlava da segretario Nato, la base l’ha costre… - TV7Benevento : **Nato: Letta, 'ingresso Svezia e Finlandia avvicina pace, Italia non può che dire sì'** - - Swiety000 : RT @LaVeritaWeb: Il senatore dem Tommaso Cerno: «Incomprensibile la posizione del Pd: Letta parlava da segretario Nato, la base l’ha costre… - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… -

Il Tempo

Il senatore dem Tommaso Cerno : "Incomprensibile la posizione del Pd:parlava da segretario, la base l'ha costretto a cambiare toni"....di Enrico. Mentre il suo ex promesso sposo Giuseppe Conte ormai flirta apertamente con Matteo Salvini su tutto ciò che riguarda la fronda al governo Draghi e le prese di distanza da Ue,, ... **Nato: Letta, 'ingresso Svezia e Finlandia avvicina pace, Italia non può che dire sì'** Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il nostro Paese deve essere allineato con gli altri Paesi europei e di fronte alla richiesta di Svezia e Finlandia" di aderire alla Nato, "l'Italia non può che dire sì".MOSCA, 16 MAG - L'ammissione della Svezia e della Finlandia alla Nato è "un errore con conseguenze di vasta portata", ha detto il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, riportato dall'agenzi ...