Nato, anche la Svizzera si avvicina al Patto Atlantico. La storica neutralità potrebbe finire (Di lunedì 16 maggio 2022) La Svizzera si sta avvicinando all'area d'influenza della Nato, dopo i passi decisivi in questa direzione di Svezia e Finlandia che potrebbero entrare, a breve, nel Patto Atlantico. Il ministero della ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) Lasi stando all'area d'influenza della, dopo i passi decisivi in questa direzione di Svezia e Finlandia chero entrare, a breve, nel. Il ministero della ...

Advertising

teatrolafenice : Onoriamo Otto Klemperer, nato oggi nel 1885 ascoltando la sua interpretazione della quiete dopo la tempesta nella S… - petergomezblog : Sardegna, stop alle spiagge per le esercitazioni Nato: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati… - fattoquotidiano : Sardegna, esercitazioni Nato al posto delle vacanze: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati a… - walterino58 : @myrtamerlino Ma in una guerra nucleare la Nato a che serve? La protezione che può dare è pari all'aria fritta.. Ri… - 950Alpa : @fabcet Infatti anche la sig.ra Giulia promuove la guerra, proprio come la NATO e fa finta di non capire. -