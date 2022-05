National Corps, le origini e i legami del partito degli ex Azov neonazisti (che odiano Zelensky) – L’inchiesta (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel precedente articolo avevamo parzialmente descritto il mondo dei nazisti che facevano parte del battaglione dei volontari Azov, citando infine la figura di Andriy Biletsky riportandone alcuni dettagli del suo impegno politico. Nato a Kharkiv, è un estremista di destra e suprematista bianco, fondatore nel 2005 del partito neonazista “Patriot of Ukraine“. La sua figura viene identificata soprattutto nel battaglione Azov, in qualità di fondatore ed ex comandante, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, per merito della propaganda russa, è che la sua figura risulta molto controversa e di fatto nemica dell’amministrazione Zelensky. Non è l’unico personaggio degno di nota, c’è anche una donna conosciuta in Italia, soprattutto a Roma nella sede di Casapound. Il fondatore Andriy Biletsky Fondatore di diverse ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel precedente articolo avevamo parzialmente descritto il mondo dei nazisti che facevano parte del battaglione dei volontari, citando infine la figura di Andriy Biletsky riportandone alcuni dettagli del suo impegno politico. Nato a Kharkiv, è un estremista di destra e suprematista bianco, fondatore nel 2005 delneonazista “Patriot of Ukraine“. La sua figura viene identificata soprattutto nel battaglione, in qualità di fondatore ed ex comandante, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, per merito della propaganda russa, è che la sua figura risulta molto controversa e di fatto nemica dell’amministrazione. Non è l’unico personaggio degno di nota, c’è anche una donna conosciuta in Italia, soprattutto a Roma nella sede di Casapound. Il fondatore Andriy Biletsky Fondatore di diverse ...

