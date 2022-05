Muore per Astrazeneca, la famiglia verso la causa civile contro lo Stato: la sua vita vale solo 77mila euro? (Di lunedì 16 maggio 2022) I genitori stanno valutando una causa civile. Fa discutere l’indennizzo previsto dal governo di appena 77mila euro come risarcimento per la morte della 32enne genovese Francesca Tuscano in seguito al vaccino Astrazeneca. L’insegnante morì nell’aprile del 2021 per una trombosi cerebrale, al San Martino di Genova. Morta per il vaccino, lo Stato risarcisce 77mila euro L’importo riconosciuto ai familiari – come ricostruisce l’edizione genovese di Repubblica – che ne fanno domanda è di 77.468,53 euro. “Nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni”,. Questo in base alla legge che ha stanziato un fondo da 150 milioni di euro. Destinati a chi ha subito danni dalla vaccinazione anti Covid. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) I genitori stanno valutando una. Fa discutere l’indennizzo previsto dal governo di appenacome risarcimento per la morte della 32enne genovese Francesca Tuscano in seguito al vaccino. L’insegnante morì nell’aprile del 2021 per una trombosi cerebrale, al San Martino di Genova. Morta per il vaccino, lorisarcisceL’importo riconosciuto ai familiari – come ricostruisce l’edizione genovese di Repubblica – che ne fanno domanda è di 77.468,53. “Nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni”,. Questo in base alla legge che ha stanziato un fondo da 150 milioni di. Destinati a chi ha subito danni dalla vaccinazione anti Covid. ...

