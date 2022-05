Advertising

laltra_opinione : #Cucciolo di giraffa cammina grazie a speciali tutori. A tre mesi la piccola Msituni, ospite dello #zoo di San Dieg… -

Agenzia ANSA

e' unagiraffa di appena 3 mesi nata con un insolito problema alle gambe che le faceva piegare gli arti in maniera sbagliata. Cosi' il team di veterinari del San Diego Zoo Safari Park ...soffriva di carpi iperestesi, ossa dell'articolazione del polso negli arti anteriori delle ... Mirzaian spera di appendere una foto dellagiraffa nel suo tutore fantasia in modo che i ... Msituni, la piccola giraffa che cammina grazie a speciali tutori - Mondo Msituni e' una piccola giraffa di appena 3 mesi nata con un insolito problema alle gambe che le faceva piegare gli arti in maniera sbagliata.A tre mesi la piccola Msituni, ospite dello zoo di San Diego, ha ricevuto delle correzioni che si attaccano alle zampe anteriori per aiutarla a superare la sindrome da iperflessione dei carpi ...