Motor Valley Fest, si scaldano i motori per il festival dell'eccellenza emiliano-romagnola

Ancora pochi giorni e poi prenderà il via il Festival a cielo aperto della Motor Valley emiliano-romagnola, la kermesse che Festeggia la terra dei Motori, i suoi uomini, le sue donne e le loro creazioni. Il sipario si aprirà il prossimo 26 maggio 2022: convegni, mostre, esibizioni, esposizioni e numerosissime attività pensate per tutti gli appassionati delle due e quattro ruote. Una quattro giorni all'insegna del divertimento e della cultura, nel distretto automotive più dinamico al mondo e con la più alta concentrazione di case automobilistiche e motociclistiche, autodromi, musei e collezionisti e che non vede l'ora di riaccogliere tutti gli appassionati per una nuova e scintillante edizione. Durante le quattro giornate in agenda ci saranno 13 incontri di ...

