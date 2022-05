MotoGP | Suzuki pensa all’addio a fine stagione

(Di lunedì 16 maggio 2022) Una notizia che sconvolge il mondo della. La, e sta negoziando un piano di uscita con l’organizzatore Dorna. “La decisione è stata presa alla luce dell’evoluzione del mercato e rientra in una strategia di allocazione delle risorse utili a garantire il business complessivo di, in particolare nelle aree della sostenibilità, della neutralità delle emissioni di carbonio e delle tecnologie dei carburanti alternativi – si legge in una nota ufficiale pubblicata dall’azienda giapponese –Motor Corporation, unitamente alle proprie filiali europee, è stabilmente impegnata nel mercato del vecchio continente e continuerà a produrre e vendere motociclidi qualità ed ...

LE MANS (FRANCIA) " Enea Bastianini vince il Gran Premio di Francia di. Il pilota del Team Gresini, in sella alla Ducati, torna al successo dopo il Qatar e Austin, ...(Pramac) e Joan Mir ().Sebbene la conferma dell'abbandono dellada parte dellaa fine stagione sembrasse non aver condizionato più di tanto il weekend dei piloti di Hamamatsu, ben poco felice è stato infatti ..."La nostra posizione è questa: tra sesto e nono - ha aggiunto Marquez -. Abbiamo voluto rischiare un po’ all’inizio, per poi andare tranquilli. Dobbiamo capire tante cose: come far migliorare la moto, ...La decisione è stata presa alla luce dell'evoluzione del mercato e rientra in una strategia di allocazione delle risorse utili a garantire il business ...