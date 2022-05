MotoGP, Alex Rins: “KTM è interessata a me. Il mio agente ha parlato anche con Aprilia, Honda e Yamaha” (Di lunedì 16 maggio 2022) Leader del Mondiale a pari punti con Fabio Quartararo prima di Jerez de la Frontera, Alex Rins è sprofondato in due soli Gran Premi al quarto posto della classifica generale a -33 dal francese della Yamaha. Pesano tantissimo a conti fatti i due “zeri” messi a referto in Spagna e poi nella giornata di ieri a Le Mans. GP di Francia che era cominciato positivamente per lo spagnolo della Suzuki, capace di risalire velocemente dal settimo al terzo posto prima di un lungo in curva 1 che ne ha provocato successivamente la caduta (nel tentativo di rientrare in pista dalla ghiaia). “Ho fatto la cosa più difficile, cioè partire bene e recuperare posizioni. Ero terzo, dietro Pecco, e la Ducati mi ha fatto fuori, presumibilmente a causa del risucchio dell’aerodinamica. Quando ho frenato, ho perso l’anteriore e sono finito nella ghiaia, ed è ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Leader del Mondiale a pari punti con Fabio Quartararo prima di Jerez de la Frontera,è sprofondato in due soli Gran Premi al quarto posto della classifica generale a -33 dal francese della. Pesano tantissimo a conti fatti i due “zeri” messi a referto in Spagna e poi nella giornata di ieri a Le Mans. GP di Francia che era cominciato positivamente per lo spagnolo della Suzuki, capace di risalire velocemente dal settimo al terzo posto prima di un lungo in curva 1 che ne ha provocato successivamente la caduta (nel tentativo di rientrare in pista dalla ghiaia). “Ho fatto la cosa più difficile, cioè partire bene e recuperare posizioni. Ero terzo, dietro Pecco, e la Ducati mi ha fatto fuori, presumibilmente a causa del risucchio dell’aerodinamica. Quando ho frenato, ho perso l’anteriore e sono finito nella ghiaia, ed è ...

