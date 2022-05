Mosca pronta a reagire all’allargamento della Nato

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 16 maggio 2022) La Russia ha già più volte ribadito la propria posizione in merito il possibile ingresso di Finlandia e Svezia nella. Pertutto questo sarebbe un “atto grave”. E non c’è del resto da stupirsi: la guerra in Ucraina è stata lanciata, tra le altre cose, anche per frenare l’allargamento. Una delle InsideOver.