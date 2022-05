(Di lunedì 16 maggio 2022)militarisarebbero uscitidi Mariupol sventolando ladella resa. La fonte viene da. La notizia è diffusa dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Che cita il comandante Alexander Khodakovsky, della brigata Vostok della Repubblica popolare di Donetsk. Parlando con l’emittente radiofonica russa Rossiya 1. Nessuna conferma per il momento da parte ucraina. Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva fatto sapere che stavano proseguendo “negoziati molto complicati e delicati per salvare la nostra gente di Mariúpol,”.diLe forze ...

... la loro possibile adesione alla Nato non crea alcuna minacce per', ha aggiunto Putin. Ore 14. Ore 13.45 -militari ucraini sarebbero usciti dall'acciaieria Azovstal di Mariupol sventolando ...... è rimasta significativamente indietro rispetto ai piani" eavrebbe perso "fino a un terzo ... le forze russe hanno sparato all'ospedale di Severodonetsk ferendocivili. Da parte sua, il ... Mosca: nove soldati ucraini escono dall'acciaieria Azovstal con la bandiera bianca «Pensavano fossi una spia dell’Europa, per questo mi hanno sequestrato e picchiato». Il giornalista russo Pavel Broska Semchuk aveva scoperto che il milione di mascherine ...Guerra in Ucraina, la diretta. Per il vicesegretario Nato "l'Ucraina può vincere". Intanto secondo Kiev i russi a Mariupol, sull'acciaieria Azovstal, hanno lanciato bombe ...