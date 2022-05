Morta dopo vaccino | Francesca come Augusta e Camilla | i tre casi certificati dalle perizie L’indennizzo è poco più di 77mila euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) “La famiglia non vuole monetizzare la morte della figlia, sono ancora sconvolti per l’accaduto”. I genitori diTuscano, 32 anni, colpita e uccisa da una trombosi indotta dalAstrazeneca nell’aprile dello scorso annocertificato dai periti nominati dalla procura di Genova, per ora si sono affidati allo studio legale di Tatiana Massara e Federico Bertorello soltanto per la pratica amministrativa che dà diritto a un indennizzo previsto per legge. Si tratta di 77.468,53 che la norma – la legge 210 del 1992 estesa nel 2021 alanti Covid – assegna in caso di decesso. Anche se la legge non chiarisce se la cifra dovrà essere versata a ognuno dei genitori,avviene normalmente neisi risarcimento, oppure si tratta di un totale....