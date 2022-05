Morta dopo il vaccino AstraZeneca: lo Stato rimborsa la famiglia di Francesca Tuscano con 77mila euro (Di lunedì 16 maggio 2022) vaccino , decesso e rimborsi. Sulla sua morte c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l'indagine penale sul decesso della 32enne Francesca Tuscano in seguito al vaccino ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022), decesso e rimborsi. Sulla sua morte c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l'indagine penale sul decesso della 32ennein seguito al...

