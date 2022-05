Mondiale Endurance - Partnership tecnica Peugeot - Marelli (Di lunedì 16 maggio 2022) Peugeot Sport ha siglato una Partnership pluriennale con la Marelli per sviluppare una soluzione elettrica ad alta efficienza per la nuova Peugeot 9X8 Hypercar che debutterà presto nel Mondiale Endurance 2022. Tecnologia EV. Si tratta di una Partnership tecnologia cruciale e, nello specifico, la Marelli si sta occupando dell'ingegnerizzazione e della fornitura di motori elettrici ad alte prestazioni e inverter a base di carburo di silicio che fanno parte della trazione elettrica posta all'asse anteriore della nuova 9X8. Con il suo consolidato know-how tecnico e l'esperienza in diverse categorie, la Marelli rappresenta un partner importante per lo sviluppo della nuova 9X8 Hypercar e la collaborazione apre di fatto un nuovo capitolo ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 16 maggio 2022)Sport ha siglato unapluriennale con laper sviluppare una soluzione elettrica ad alta efficienza per la nuova9X8 Hypercar che debutterà presto nel2022. Tecnologia EV. Si tratta di unatecnologia cruciale e, nello specifico, lasi sta occupando dell'ingegnerizzazione e della fornitura di motori elettrici ad alte prestazioni e inverter a base di carburo di silicio che fanno parte della trazione elettrica posta all'asse anteriore della nuova 9X8. Con il suo consolidato know-how tecnico e l'esperienza in diverse categorie, larappresenta un partner importante per lo sviluppo della nuova 9X8 Hypercar e la collaborazione apre di fatto un nuovo capitolo ...

