Moda outfit tendenze primavera 2022, è in voga la minigonna di jeans di Barbara Palvin (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel guardaroba femminile di questa primavera 2022 non può mai mancare la minigonna di jeans. Questo capo è perfetto per creare molti tipi di outfit e quindi è subito da scoprire. Moda tendenze primavera 2022 La minigonna bianca è sempre di tendenza e questa può essere sfoggiata con una canottiera tono su tono. Per completare l'outfit si può optare per una giacca cropped e un paio di stivali in pelle con la punta quadrata e zeppa. Nella stagione primaverile è perfetto anche il denim nero. In questo caso si possono abbinare una camicia, un blazer e una borsa in macramé. Ai piedi non possono mancare un paio di décolletées slingback con gioiello. Di questo capo d'abbigliamento si può scegliere anche la ...

