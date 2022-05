“Mio figlio piccolo in lacrime dopo le parole della steward: tolga la maglia della Dea, rischia gli schiaffi” (Di lunedì 16 maggio 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un tifoso milanista bergamasco, M.B., dopo l’esperienza allo stadio San Siro con il figlio piccolo in occasione della partita Milan-Atalanta, giocata domenica 15 maggio e terminata 2-0 per i rossoneri. Domenica 15 maggio. Vado a San siro con mio figlio a vedere a la partita Milan Atalanta. Abbiamo i biglietti da più di un mese, io del Milan e lui che ha 10 anni tifa Atalanta. La partita di sicuro è carica di tensione per l’importanza che ha (il Milan si gioca lo Scudetto, l’Atalanta l’accesso alle coppe europee ndr). Partiamo da casa a Bergamo. Lui tutto orgoglioso con la sua maglietta della Dea, io con la mia del Milan per passare una meravigliosa domenica insieme allo stadio. Non sono uno sprovveduto… Non lo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un tifoso milanista bergamasco, M.B.,l’esperienza allo stadio San Siro con ilin occasionepartita Milan-Atalanta, giocata domenica 15 maggio e terminata 2-0 per i rossoneri. Domenica 15 maggio. Vado a San siro con mioa vedere a la partita Milan Atalanta. Abbiamo i biglietti da più di un mese, io del Milan e lui che ha 10 anni tifa Atalanta. La partita di sicuro è carica di tensione per l’importanza che ha (il Milan si gioca lo Scudetto, l’Atalanta l’accesso alle coppe europee ndr). Partiamo da casa a Bergamo. Lui tutto orgoglioso con la sua magliettaDea, io con la mia del Milan per passare una meravigliosa domenica insieme allo stadio. Non sono uno sprovveduto… Non lo ...

