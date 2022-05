Milinkovic-Savic | «Questa è la mia miglior stagione»

(Di lunedì 16 maggio 2022)ha parlato nel post partita di Juve-Lazio: «Dobbiamoare per provare ad arrivare in Champions»ha parlato ai microfoni di DAZN, Sky e Lazio Style Radio dopo il match tra Juve-Lazio. Le sue dichiarazioni: GOL – «Sono contento del gol, perché vale un posto in Europa. Siamo molto contenti per questo traguardo».– «Sonoato molto con il nuovo mister. Penso sia lae lo dicono anche i numeri». FUTURO – «Dobbiamoare per provare ad arrivare in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : FT | Proprio sul finale, pareggia la Lazio, con Milinkovic-Savic. Due a due il punteggio all'Allianz Stadium… - OfficialSSLazio : ?? Tecnica sopraffina coniugata a una straripante fisicità: Sergej Milinkovic-Savic ci porta alla scoperta dei segre… - CB_Ignoranza : Nella notte di Chiellini e Dybala, il sergente Milinkovic-Savic si prende la scena mandando la Lazio aritmeticament… - CarmineCascella : Tra una lacrima e l'altra vi siete accorti che Milinkovic-Savic è già un giocatore della juve? - StefRenaux : RT @juventusfc: FT | Proprio sul finale, pareggia la Lazio, con Milinkovic-Savic. Due a due il punteggio all'Allianz Stadium #JuveLazio #F… -

Gol e assist per Morata, determinante. Ottimi Perin e Cuadrado, male Alex Sandro così come Luis Alberto e Felipe Anderson. Ecco tutti i ...Almeno fino al 95esimo con la perla diche sfrutta un tiro di Basic dalla distanza, Perin non respinge e il serbo da due passi segna la rete del pareggio. Un 2 - 2 che regala alla ...Però, the show must go on...E allora, i viaggianti cercano di ridestarsi dal torpore: un bell'inserimento di Milinkovic-Savic viene sventato in uscita da Perin. Prima dell'intervallo la situazione ...Obiettivo raggiunto per la Lazio. La squadra di mister Sarri si qualifica in Europa League con una giornata di anticipo grazie al pareggio all'ultimo respito siglato da Milinkovic-Savic. Il Sergente ...