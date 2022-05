Milano, parassita di origine asiatica infesta gli alberi lombardi: cos’è e come si riconosce il Takahashia japonica (Di lunedì 16 maggio 2022) Un insetto di origine asiatica, chiamato Takahashia japonica, sta infestandando gli alberi milanesi: il parassita, che proviene da una specie appartenente alla famiglia delle Coccidae, prende la forma di anelli bianchi (dai 4 ai 5 centimetri) che penzolano dai rami degli alberi infetti. Avvistato per la prima volta in Giappone a fine ‘800 su alcuni alberi di Gelso, nel 2017 il Takahashia japonica è stato segnalato in Europa, precisamente in un parco di Cerro Maggiore, nel milanese. In lombardia il parassita è stato avvistato su aceri, albizia, albero di giuda, carpino bianco, gelso nero e bianco, bagolaro e liquidambar: su Partecipami.it è stata creata una mappa dove i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Un insetto di, chiamato, standando glimilanesi: il, che proviene da una specie appartenente alla famiglia delle Coccidae, prende la forma di anelli bianchi (dai 4 ai 5 centimetri) che penzolano dai rami degliinfetti. Avvistato per la prima volta in Giappone a fine ‘800 su alcunidi Gelso, nel 2017 ilè stato segnalato in Europa, precisamente in un parco di Cerro Maggiore, nel milanese. Ina ilè stato avvistato su aceri, albizia, albero di giuda, carpino bianco, gelso nero e bianco, bagolaro e liquidambar: su Partecipami.it è stata creata una mappa dove i ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, parassita di origine asiatica infesta gli alberi lombardi: cos’è e come si riconosce il Takahashia japonica - oliveriogentile : RT @partecipaMi: Ringraziamo Alessandro Rovellini per aver citato e linkato 'Mappiamo e salviamo gli alberi di Milano dalla Takahashia japo… - TuttoSuMilano : Il parassita che sta infestando gli alberi di #Milano - LaPanceraRosa : RT @milano_today: Il parassita che sta infestando gli alberi di Milano - RobRe62 : RT @partecipaMi: Ringraziamo Alessandro Rovellini per aver citato e linkato 'Mappiamo e salviamo gli alberi di Milano dalla Takahashia japo… -