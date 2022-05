Milan, ricavi stadio da top club: incassati 40 milioni di euro nel 2021/2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) L'affluenza allo stadio di 'San Siro' si è sentita non solo sugli spalti, ma anche in termini economici: ecco quanto ha ricavato il Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 16 maggio 2022) L'affluenza allodi 'San Siro' si è sentita non solo sugli spalti, ma anche in termini economici: ecco quanto ha ricavato il

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan , ricavi stadio da top club: incassati 40 milioni di euro nel 2021/2022 #ACMilan #Milan #SempreMilan - Nikao87 : RT @CalcioFinanza: #Milan, boom stadio: ricavi per 40 milioni nel 2021/22. Mai così tanto negli ultimi undici anni - FCalcistiche : RT @CalcioFinanza: #Milan, boom stadio: ricavi per 40 milioni nel 2021/22. Mai così tanto negli ultimi undici anni - MilanWorldForum : Milan: boom ricavi da stadio. Le cifre QUI -) - fabrizio_cerri : RT @CalcioFinanza: #Milan, boom stadio: ricavi per 40 milioni nel 2021/22. Mai così tanto negli ultimi undici anni -