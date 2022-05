Milan, l'ultima evoluzione di Leao è il capolavoro vero di Pioli: decisivo quando serve, come i fuoriclasse (Di lunedì 16 maggio 2022) Se è vero (come è vero) che la valutazione di un allenatore passa dai risultati che riesce a conseguire in relazione al "materiale... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Se è) che la valutazione di un allenatore passa dai risultati che riesce a conseguire in relazione al "materiale...

Advertising

acmilan : #MilanAtalanta, the Match Report. It's definitely worth a read ?? - Atalanta_BC : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? A Milano per l'ultima, importantissima trasferta della stagione ?? Forza Atalanta! We travel… - capuanogio : Agresti sulla #gds: il #Milan continua ad andare oltre i propri limiti. però la corsa scudetto è ancora aperta. Sto… - cmdotcom : #Milan, l'ultima evoluzione di #Leao è il capolavoro vero di #Pioli: decisivo quando serve, come i fuoriclasse… - Etzi2891 : RT @acmilan: #MilanAtalanta, the Match Report. It's definitely worth a read ?? -