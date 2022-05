Milan | Leao | “Tra i miei idoli anche Ibra | sennò mi ammazza!” | VIDEO

Advertising

AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - SkySport : MILAN-ATALANTA 2-0 Risultato finale ? ? #Leao (56') ? #TheoHernandez (75') ? ? - DAZN_IT : IL MILAN VINCE E... ASPETTA ???? Con l'Atalanta decidono LEAO e un gol clamoroso di THEO HERNANDEZ ?? Ora occhi a… - NandoPiscopo1 : @anthony_melo98 @_sbullo_ @milan_corner @DanielsH796 @diohakane Ma era lui sul primo gol di leao? - PianetaMilan : .@acmilan, @RafaeLeao7 su #Instagram: 'Tra i miei idoli anche @Ibra_official, sennò mi ammazza!' | #VIDEO -… -

Le reti di Rafae Theo Hernandez infiammano San Siro e portano ila un punto dal 19° scudetto. Oltre alle due schegge di Pioli spicca Messias, autore dell'assist che ha sbloccato il risultato. E la difesa ...... lo stesso di Renato Sanches e Rafael. I 'Red Devils' potrebbero portarselo a casa con una proposta da 60 milioni di euro. Nunez e l'erede Kalajdzic: brutte notizie per ilDarwin Nunez @...Milan: festa rinviata e polemica Orsato Il Milan si spinge ad un passo dal titolo e a 90 minuti dal termine i rossoneri sembrano avere ormai cucito lo Scudetto sul petto. Il 2-0 rifilato all’Atalanta ...Vince il Milan con l'Atalanta, vince l'Inter a Cagliari. Con il cuore in gola fino agli ultimi novanta minuti. E dicevano "che povero campionato". Non vive ...