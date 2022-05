Milan-Atalanta, questione arbitri: Diletta Leotta fa “scappare” prima Gasperini,... (Di lunedì 16 maggio 2022) Le domande della conduttrice di Dazn mettono in fuga prima il tecnico dell'Atalanta poi quello del Milan Leggi su golssip (Di lunedì 16 maggio 2022) Le domande della conduttrice di Dazn mettono in fugail tecnico dell'poi quello del

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - acmilan : #MilanAtalanta, the Match Report. It's definitely worth a read ?? - MontiFrancy82 : @SerieA : Nella penultima giornata il Milan ha vinto contro l’Atalanta ed è ad un punto dallo scudetto, ma l’Inter… - Mau_Romeo : @glmdj C'era Di Bello. Irrati era s Milan-Atalanta -