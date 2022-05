Michelle Hunziker è ancora a casa col covid ma già abbronzata (Di lunedì 16 maggio 2022) Michelle Hunziker è ancora positiva al covid, tra le storie di Instagram continua a mostrare le sue giornate ai follower e come cerca di tenersi impegnata. E’ da sola a casa, non è abituata a stare ferma tanto tempo ma ha dovuto imparare a farlo. Dopo i primi i giorni in cui si lamentava, ma sempre attenta a seguire le regole, che nonostante fosse asintomatica era costretta all’isolamento, non ha più parlato del covid, di tamponi e risultati. Michelle Hunziker ha saputo di essere positiva il 9 maggio, da quel momento ha dovuto annullare tutto, qualunque cosa. Ha anche smontato gli armadi, pulito tutto quello che poteva pulire in casa, fatto tanti trucchi, mostrate altre creme della sua linea e ha coccolato tantissimo il suo cagnolino, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022)positiva al, tra le storie di Instagram continua a mostrare le sue giornate ai follower e come cerca di tenersi impegnata. E’ da sola a, non è abituata a stare ferma tanto tempo ma ha dovuto imparare a farlo. Dopo i primi i giorni in cui si lamentava, ma sempre attenta a seguire le regole, che nonostante fosse asintomatica era costretta all’isolamento, non ha più parlato del, di tamponi e risultati.ha saputo di essere positiva il 9 maggio, da quel momento ha dovuto annullare tutto, qualunque cosa. Ha anche smontato gli armadi, pulito tutto quello che poteva pulire in, fatto tanti trucchi, mostrate altre creme della sua linea e ha coccolato tantissimo il suo cagnolino, ...

Advertising

IlContiAndrea : Michelle Hunziker è tornata negativa al test per il rilevamento del Covid-19 e stasera riprende il suo posto dietro… - DENUBBIO : RT @dea_channel: bibitone alle fragole per la divina Michelle Hunziker ???????????????? - PistilliMarco : @trash_italiano Devono cambiare la giuria… la migliore di sempre è stata quella al femminile di qualche anno fa Ila… - yeouvbii : @Layun__ un po' come gerry scotti e michelle hunziker - labbradiveleno : purtroppo a me delle finali di amici senza ilary blasi silvia toffanin alessia marcuzzi e michelle hunziker non interessa -