"Mica siamo qui per...". Timperi e Monica Setta, cala il gelo in studio: brutte voci dietro le quinte a Unomattina (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sarebbero (condizionale d'obbligo) veleni tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Così, a Unomattina in famiglia, il programma in onda su Rai1 nel weekend (che va benissimo come ascolti), i rapporti tra i due conduttori si sarebbero incrinati. Sembra ben noto a tutti, anche a Michele Guardì che ha inserito Ingrid Muccitelli. L'ultimo battibecco è arrivato nel corso della puntata di domenica. Si parla di Eurovision Song Contest, vinto dagli ucraini, e la conduttrice entra nella discussione in studio che, forse, stava uscendo dai binari (ma si tratta di punti di vista). Così, arriva un secco botta e risposta tra i due. "siamo qui per questo Monica", dice Timperi mentre la Setta di riportare la discussione in un'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sarebbero (condizionale d'obbligo) veleni tra Tiberio. Così, ain famiglia, il programma in onda su Rai1 nel weekend (che va benissimo come ascolti), i rapporti tra i due conduttori si sarebbero incrinati. Sembra ben noto a tutti, anche a Michele Guardì che ha inserito Ingrid Muccitelli. L'ultimo battibecco è arrivato nel corso della puntata di domenica. Si parla di Eurovision Song Contest, vinto dagli ucraini, e la conduttrice entra nella discussione inche, forse, stava uscendo dai binari (ma si tratta di punti di vista). Così, arriva un secco botta e risposta tra i due. "qui per questo", dicementre ladi riportare la discussione in un'altra ...

Advertising

GiovaQuez : Capuozzo: 'Non siamo in Ucraina per salvare Kiev, ma se interveniamo per la Crimea violiamo il diritto all'autodete… - stebellentani : Se i dati sono questi, possiamo dire che o noi contiamo male i decessi o l'approccio 'noi sì che siamo prudenti, mi… - D88878811Dantes : @toscamilla Ah ecco!!! Non vorremo mica perdere questa opportunità per ribadire ancora una volta che siamo tutti ucraini…eh! - 18Girin : Come siamo suscettibili signor @adavidPuente. Se ha tirato fuori una foto del 2019 per acchiappare 4 like non è Mic… - annacasini96 : Dobbiamo ascoltare tutti in loop continuo non siamo soli di Alex perché meno di una settimana deve raggiungere… -