“Mi lavo i capelli una volta ogni 2 mesi”: la clamorosa rivelazione della famosa star (Di lunedì 16 maggio 2022) Ha confessato pubblicamente di lavarsi i capelli una volta ogni settimane e non si tratta di una persona qualsiasi bensì della star televisiva James Corden È famosissimo, con introiti stimati in circa 7 milioni di sterline l’anno, ma ha rivelato di lavarsi i capelli una volta ogi due mesi. Stiamo parlando di James Corden, star L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 16 maggio 2022) Ha confessato pubblicamente di lavarsi iunasettimane e non si tratta di una persona qualsiasi bensìtelevisiva James Corden È famosissimo, con introiti stimati in circa 7 milioni di sterline l’anno, ma ha rivelato di lavarsi iunaogi due. Stiamo parlando di James Corden,L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

MemoriaLiquida : @radiosilvana Ma quanto possono essere sc3mi... Pensa che io mi lavo i capelli con intima di Karinzia e sulla metro… - slayerairys : lavo i capelli si o no? - quietseoul : boh alla fine la parrucchiera me li ha rovinati davvero i capelli è la seconda volta che li lavo e acconcio in qual… - fleurfusillee : non lo farò perché sono cosa succede quando lavo troppo spesso questi capelli che sono più grasso che altro, ma… mi… - lovetttle : @ClaBacchio @Agostino35 Beh la mattina la fai, la sera io quando lavoravo fuori mi dovevo lavare tornando, specie s… -