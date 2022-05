Mercoledì 18 maggio 2022 workshop al Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta (Di lunedì 16 maggio 2022) Castellaneta – Organizzato dalla Fondazione Rodolfo Valentino, Mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 10:00 nel Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta, si terrà un workshop, aperto a tutti, e in particolare agli studenti degli istituti superiori Mauro Perrone e Orazio Flacco, che avrà come argomento “Il Museo Rodolfo Valentino – Catalogazione, valorizzazione e promozione”; durante l’iniziativa sarà presentato il catalogo del Museo su “Puglia Digital Library”. Sono previsti gli interventi del prof. Antonio Ludovico (Presidente Fondazione Rodolfo Valentino), della dott.ssa Annarita D’Ettorre (Assessore alla ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 16 maggio 2022)– Organizzato dalla Fondazione18alle ore 10:00 neldi, si terrà un, aperto a tutti, e in particolare agli studenti degli istituti superiori Mauro Perrone e Orazio Flacco, che avrà come argomento “Il– Catalogazione, valorizzazione e promozione”; durante l’iniziativa sarà presentato il catalogo delsu “Puglia Digital Library”. Sono previsti gli interventi del prof. Antonio Ludovico (Presidente Fondazione), della dott.ssa Annarita D’Ettorre (Assessore alla ...

