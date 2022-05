CBNapoli : ?- 3 giorni! ???? ??Il 19 maggio si terrà la presentazione del Mediterranean Wine Art Fest presso il Complesso Monume… - CBNapoli : ???SAVE THE DATE! Il 19 maggio 2022 si terrà il Mediterranean Wine Art Fest presso il Complesso Monumentale San Dome… -

Il Denaro

Dal 19 al 21 maggio sarà possibile degustare questo vino alFest, un prestigioso incontro di esperti ed amanti del settore che si incontreranno nella bellissima sede di San ...Dal 19 al 22 maggio, nel complesso di San Domenico Maggiore del capoluogo campano, Mosaico per Procida sarà tra i protagonisti delArt Fest promosso dal Mavvart museum ed ... Mediterranean Wine Art Fest 2022, il festival delle eccellenze si presenta a San Domenico Maggiore - Ildenaro.it Il presidente del MAVV – Wine Art Museum, Eugenio Gervasio illustrerà giovedì il festival delle eccellenze e degli scambi economici culturali ...With exceptional terroir, grapes the world needs to know more about, and arguably the best natural wines on the planet, Slovenia is where the value is.