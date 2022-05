McDonald’s lascia la Russia. Lo storico debutto nell’Urss di 32 anni fa (Di lunedì 16 maggio 2022) La catena americana di fast food lascia la Russia e vende a un acquirente locale: operava nel Paese da 32 anni Leggi su corriere (Di lunedì 16 maggio 2022) La catena americana di fast foodlae vende a un acquirente locale: operava nel Paese da 32

McDonald's lascia la Russia dopo 30 anni. Contraccolpo da 1,4 miliardi Dopo oltre 30 anni di attività nel paese, McDonald's ha annunciato che uscirà dal mercato russo e ha avviato un processo per vendere le sue attività russe. L'annuncio della catena di fast food fa seguito alla decisione, presa lo scorso 8 ... McDonald's lascia definitivamente la Russia dopo 32 anni. Dall'addio perdita fino a 1,4 miliardi di dollari Dopo 32 anni McDonald's esce dalla Russia. La società statunitense ha annunciato la vendita di tutte le sue attività nel paese ad un'acquirente locale. La mossa costerà Mc Donald's una perdita tra 1,2 e 1,4 ...