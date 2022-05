McDonald' s lascia la Russia Al suo posto ' Zio Vanja'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Mc Donald'sla. Oggi l'annuncio ufficiale della storica catena di fast food statunitense: le sue attività saranno comprate da un acquirente locale con la promessa che non sarà utilizzato ...

McDonald's esce ufficialmente dalla Russia. Dopo 32 lunghi anni il noto marchio di fast food statunitense ha preso la decisione di uscire dal mercato russo. Già a marzo la catena aveva chiuso tutti i ristoranti. La storica catena di fast food venderà tutte le attività a un acquirente locale con la promessa che non sarà utilizzato il marchio McDonald's. A seguito della sua uscita dalla Russia, McDonald's prevede di registrare un addebito, che è principalmente non in contanti, di circa 1,2-1,4 miliardi di dollari.