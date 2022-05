McDonald’s chiude definitivamente in Russia dopo 32 anni di attività (Di lunedì 16 maggio 2022) L’8 marzo 2022 McDonald’s annunciava la chiusura temporanea dei suoi 850 punti vendita in Russia, in seguito all’invasione dell’Ucraina. Lunedì 16 maggio il brand di fast food ha annunciato di aver venduto le sue attività a un acquirente locale, lasciando così definitivamente il Paese. Lo riporta Bloomberg: i locali russi non utilizzeranno più il nome, il logo né il marchio di McDonald’s. Vi raccomandiamo... Dalla vittoria all'Eurovision alla guerra in Ucraina: Oleh Psjuk torna al fronte dopo 32 anni di attività in Russia, con l’uscita dal Paese la società prevede di registrare un onere non monetario di circa 1,2-1,5 milioni di dollari per cancellare gli investimenti netti ... Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) L’8 marzo 2022annunciava la chiusura temporanea dei suoi 850 punti vendita in, in seguito all’invasione dell’Ucraina. Lunedì 16 maggio il brand di fast food ha annunciato di aver venduto le suea un acquirente locale, lasciando cosìil Paese. Lo riporta Bloomberg: i locali russi non utilizzeranno più il nome, il logo né il marchio di. Vi raccomandiamo... Dalla vittoria all'Eurovision alla guerra in Ucraina: Oleh Psjuk torna al fronte32diin, con l’uscita dal Paese la società prevede di registrare un onere non monetario di circa 1,2-1,5 milioni di dollari per cancellare gli investimenti netti ...

