Mbappé-Benzema-Vinicius, non è un sogno: Kylian ha deciso, raggiunto l’accordo con il Real Madrid (Di lunedì 16 maggio 2022) Kylian Mbappé ha deciso di accettare il corteggiamento del Real Madrid. “La mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro a giugno”, aveva annunciato solo qualche ora fa. Il futuro del francese sarà ai Blancos. l’accordo definitivo è stato già raggiunto, l’ufficialità arriverà entro i prossimi giorni. Il Real Madrid è concentrato sul finale di stagione, il rendimento della squadra di Carlo Ancelotti è stato entusiasmante. Il Real Madrid ha già trionfato in Liga e si prepara anche per la finale di Champions League, dovrà vedersela contro il Liverpool in una gara che preannuncia grande spettacolo. La stagione di Mbappé è stata molto importante, nonostante ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 16 maggio 2022)hadi accettare il corteggiamento del. “La mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro a giugno”, aveva annunciato solo qualche ora fa. Il futuro del francese sarà ai Blancos.definitivo è stato già, l’ufficialità arriverà entro i prossimi giorni. Ilè concentrato sul finale di stagione, il rendimento della squadra di Carlo Ancelotti è stato entusiasmante. Ilha già trionfato in Liga e si prepara anche per la finale di Champions League, dovrà vedersela contro il Liverpool in una gara che preannuncia grande spettacolo. La stagione diè stata molto importante, nonostante ...

