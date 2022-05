Maxi-esercitazione Nato nel Baltico con 15mila soldati | anche da Finlandia e Svezia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Oggi tocca la, la premier Andersson in Parlamento cerca sostegno all'adesione alla, ma Mosca avverte: "È un errore di vasta portata". Zelensky: "Avanti fino a riprenderci il Donbass". Kiev: "A Kharkiv le truppe ucraine hanno raggiunto il confine russo". Borrell (Ue): "Sull'embargo al petrolio non posso garantire un accordo". Oggi incontro Putin-Lukashenko

NATO NEL BALTICO CON 15MILA SOLDATI, ANCHE DA FINLANDIA E SVEZIA SHARE ON: Maria Heibel - 16 Maggio 2022 Informazioni della NATO: ' Le truppe degli alleati e dei partner della ...( Ore 7.17: Nato,con 15 mila soldati in Estonia Prenderà il via in giornata una delle più grandi esercitazioni mai realizzate dalla Nato nella storia dei Paesi baltici. Nome in ...L’intervista di Fanpage.it al generale Leonardo Tricarico, già capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e presidente della ...Prende il via l'operazione Hedgehog, una delle più grandi esercitazioni nella storia dei Paesi baltici da parte della Nato. Benché pianificate ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina, le esercitaz ...