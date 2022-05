Mascherine in aereo, da oggi l’Italia è l’unica a imporle in Europa (Di lunedì 16 maggio 2022) Sull’obbligo delle Mascherine, che da noi continua ad assillarci in molti contesti sociali, l’Italia ha deciso di andare contromano rispetto a ciò che sta accadendo nel resto dell’Europa comunitaria. Infatti, a partire dal 16 maggio 2022, secondo quanto stabilito dall’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza Aerea (Easa) e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc). Sui voli nell’Unione Europea non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, norma valida anche negli aeroporti. A tale proposito sarebbe interessante conoscere il pensiero in merito dei farisei europeisti double face, quelli che, per intenderci, il famoso “ce lo chiede l’Europa” lo usano come una clava a seconda del proprio tornaconto politico-elettorale. Per non parlare della compiacenza di gran parte ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 16 maggio 2022) Sull’obbligo delle, che da noi continua ad assillarci in molti contesti sociali,ha deciso di andare contromano rispetto a ciò che sta accadendo nel resto dell’comunitaria. Infatti, a partire dal 16 maggio 2022, secondo quanto stabilito dall’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza Aerea (Easa) e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc). Sui voli nell’Unione Europea non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, norma valida anche negli aeroporti. A tale proposito sarebbe interessante conoscere il pensiero in merito dei farisei europeisti double face, quelli che, per intenderci, il famoso “ce lo chiede l’” lo usano come una clava a seconda del proprio tornaconto politico-elettorale. Per non parlare della compiacenza di gran parte ...

