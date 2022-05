Mascherine a scuola, Galli: “Si decida in base a possibilità di arieggiare” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Togliere l’obbligo di Mascherine a scuola? “Dovrebbero decidere le singole scuole in base alla capacità di arieggiare le aule e mantenere le distanze. Certo sarebbe meglio tenerle, sul piano scientifico servono ancora, ma la discrezionalità degli istituti con criteri chiari potrebbe essere una soluzione alternativa”. Così Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, all’Adnkronos Salute dopo l’appello del sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, che invita a togliere l’obbligo di mascherina a scuola. Da mantenere assolutamente, invece, “la mascherina sui mezzi di trasporto e negli assembramenti che si creano fuori dalle scuole”. La richiesta di eliminare l’obbligo, “in termini scientificamente rigorosi, deve essere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Togliere l’obbligo di? “Dovrebbero decidere le singole scuole inalla capacità dile aule e mantenere le distanze. Certo sarebbe meglio tenerle, sul piano scientifico servono ancora, ma la discrezionalità degli istituti con criteri chiari potrebbe essere una soluzione alternativa”. Così Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, all’Adnkronos Salute dopo l’appello del sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, che invita a togliere l’obbligo di mascherina a. Da mantenere assolutamente, invece, “la mascherina sui mezzi di trasporto e negli assembramenti che si creano fuori dalle scuole”. La richiesta di eliminare l’obbligo, “in termini scientificamente rigorosi, deve essere ...

ricpuglisi : Egregio Governo, quando smetterete di obbligare bambini e ragazzini a scuola a indossare le mascherine senza ALCUN… - borghi_claudio : Scuola: Sasso, togliere obbligo mascherine in classe - Cronaca - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche. A chiederlo è il sottosegretario all'Istruzi… - orizzontescuola : Via le mascherine a scuola? Speranza risponde a Sasso: “Valutazioni scientifiche non politiche” - ruisseau : RT @BarillariDav: Ormai le mascherine a scuola sono una vergogna solo italiana -