Mascherina in aereo, dove è ancora obbligatoria: cosa cambia in Italia e in Europa (Di lunedì 16 maggio 2022) . Tutte le nuove regole sul dispositivo di protezione individuale anti-Covid. Mascherine in aereo: cosa cambia in Europa cambiano le norme che regolano l’obbligo della Mascherina in aereo in Europa. In quasi tutto il Continente europeo, infatti, a partire da lunedì 16 maggio le mascherine anti-Covid non sono più obbligatorie sui velivoli. Fanno eccezione soltanto l’Italia e la Germania. Per quanto riguarda l’Europa, la decisione in vigore nel Vecchio Continente è stata stabilita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Nonostante la revoca dell’obbligo relativo al dispositivo di protezione individuale, entrambi gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) . Tutte le nuove regole sul dispositivo di protezione individuale anti-Covid. Mascherine ininno le norme che regolano l’obbligo dellainin. In quasi tutto il Continente europeo, infatti, a partire da lunedì 16 maggio le mascherine anti-Covid non sono più obbligatorie sui velivoli. Fanno eccezione soltanto l’e la Germania. Per quanto riguarda l’, la decisione in vigore nel Vecchio Continente è stata stabilita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Nonostante la revoca dell’obbligo relativo al dispositivo di protezione individuale, entrambi gli ...

Advertising

Agenzia_Italia : ?? La mascherina in aereo ?? non è più obbligatoria - 1giornodapecora : #ugdp @preglias e la mascherina in aereo: io comunque continuerò a portarla. Se si sta in volo e si ha qualcuno col… - NotConventionl3 : RT @fanpage: In gran parte dei paesi europei da oggi, #16maggio, non è più obbligatorio indossare la #mascherina sugli aerei, ma il Ministr… - sangermax : @Qua_Agatha posso dirti che arrivo adesso dal panificio su otto persone cinque avevano la mascherina dico panificio non aereo ?????? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In gran parte dei paesi europei da oggi, #16maggio, non è più obbligatorio indossare la #mascherina sugli aerei, ma il Ministr… -