Mariupol | marito e moglie muoiono nell' Azovstal | lasciano orfano il loro bimbo nato nell' acciaieria

I due si erano sposati pochi mesi fa. Il padre del neonato è morto il 15 aprile durante un combattimento. La madre è rimasta uccisa l'8 di maggio in un bombardamento ...Mi autorizza a suggerire, a chi vorrà ascoltarla, l'idea di una nave per, scortata da una ...il suo appello affinché l'Italia e la comunità internazionale si mobiliti per salvare il. "...Vitaly e Alla Taranov si sono sposati dentro l'acciaieria di Azovstal, avevano un figlio di pochi mesi, la loro famiglia ha perso vita nel gigantesco ventre dell'impianto. Vitaly è morto il 15 aprile ...I due si erano sposati pochi mesi fa. Il padre del neonato è morto il 15 aprile durante un combattimento. La madre è rimasta uccisa l'8 di maggio in un bombardamento russo ...