Marina Militare Nastro Rosa Tour | mercoledì la presentazione

(Di lunedì 16 maggio 2022) La seconda edizione delprenderà il via a giugno e sarà presentata il 18 maggio 2022 alle ore 15 a Roma, presso la Biblioteca storica di Palazzo(ingresso da Piazza della, 4), per scoprire le tappe e le iniziative in programma. L’evento, che include nella sua denominazione lae che la Forza Armata supporta attivamente nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il fondamentale supporto di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo che sarà Main Partner dell’evento, della Federazione Italiana Vela e della Lega Navale Italiana....

Advertising

TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. La seconda edizione del Marina Militare 'Nastro Rosa Tour' inizierà a giugno. Mercoledì prossimo, a Roma, presso l… - Dondolino72 : RT @ilpost: C’è stato un po’ di allarmismo causato dalla pubblicazione di alcuni articoli di giornale su esercitazioni della Marina militar… - reportdifesa : Roma. La seconda edizione del Marina Militare 'Nastro Rosa Tour' inizierà a giugno. Mercoledì prossimo, a Roma, pr… - MilenaLazzaroni : RT @ilpost: C’è stato un po’ di allarmismo causato dalla pubblicazione di alcuni articoli di giornale su esercitazioni della Marina militar… - Tgyou24 : La seconda edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour prenderà il via a giugno e sarà presentata il 18 maggio 20… -

Adnkronos

La visita al Castello Svevo è un'opportunità esclusiva per i crocieristi per visitare questo bene ed è un omaggio del Comune di Brindisi in collaborazione con la. Il Castello ...La visita al Castello Svevo è un'opportunità esclusiva per i crocieristi per visitare questo bene ed è un omaggio del Comune di Brindisi in collaborazione con la. Il Castello ... Al via a giugno il Nastro Rosa Tour della Marina Militare, da Genova a Venezia La Ministra Marta Cartabia in visita all’IPM Cesare Beccaria, per conoscere le attività messe in atto nell’ambito del progetto Palla al centro della Fondazione Francesca Rava, volto a favorire il rein ...Roma, 16 maggio 2022 – La seconda edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour prenderà il via a giugno e sarà presentata il 18 maggio 2022 alle ore 15 a Roma, presso la Biblioteca storica di Palazzo ...