Marco Liorni, sapete come ha conosciuto sua moglie? Non capita nemmeno nei film (Di lunedì 16 maggio 2022) Marco Liorni ha una moglie da tanto tempo. I due si sono conosciuti in un modo molto particolare, vediamo insieme come Un volto molto amato dal pubblico italiano, un noto conduttore sia televisivo che radiofonico. Marco Liorni negli anni è stato in grado di ottenere successo dopo successo, in particolar modo conducendo le trasmissioni sulla rete Rai. Se da un lato si parla molto della sua vita lavorativa, dall'altro pochi conoscono dettagli inerenti alla sua vita privata. In particolar modo, non tutti sono consapevoli di come abbia conosciuto sua moglie. Una situazione davvero surreale. Il nome di Marco Liorni è presente im tantissime trasmissioni, non solo come ...

