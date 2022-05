Mara Venier regina della domenica pomeriggio: Domenica IN vola al 22% di share, disastro Canale 5 (Di lunedì 16 maggio 2022) Un finale di stagione davvero unico per Mara Venier e per la Rai che forse non si aspettava di chiudere questa edizione di Domenica IN con numeri così alti, vista la voglia di tutti gli italiani di tornare alla “vita normale”. Ma la normalità è fatta anche di piccole cose e di tante famiglie che passano la Domenica pomeriggio a casa, e scelgono, a quanto pare, la zia Mara come compagnia dalla 14 alle 17. Numeri ancora davvero più che brillanti per la Domenica In di Mara Venier che andrà in onda fino alla prima settimana di giugno e che per festeggiare questa edizione da record, dà appuntamento al suo pubblico in prima serata, su Rai 1 ( l’annuncio di Mara ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Un finale di stagione davvero unico pere per la Rai che forse non si aspettava di chiudere questa edizione diIN con numeri così alti, vista la voglia di tutti gli italiani di tornare alla “vita normale”. Ma la normalità è fatta anche di piccole cose e di tante famiglie che passano laa casa, e scelgono, a quanto pare, la ziacome compagnia dalla 14 alle 17. Numeri ancora davvero più che brillanti per laIn diche andrà in onda fino alla prima settimana di giugno e che per festeggiare questa edizione da record, dà appuntamento al suo pubblico in prima serata, su Rai 1 ( l’annuncio di...

Advertising

trash_italiano : Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. P… - RealGossipland : Manuel ancora contro la Venier: lo sportivo furioso su instagram DETTAGLI QUI - solospettacolo : Mara Venier, festa in prime time per Domenica in - Nic_dls00 : DOMENICA IN SHOW: MARA VENIER ANNUNCIA LA GRANDE FESTA IN PRIMA SERATA #DomenicaIn #DomenicaInShow #MaraVenier… - ltcsyndrome : oprah winfrey è la mara venier americana -