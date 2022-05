Maneskin, Victoria De Angelis nuda tra i fiori: l’ultimo scatto hot della bassista che sfida la censura social (Di lunedì 16 maggio 2022) Dall’Eurovision a Trani, i Maneskin danno sempre spettacolo. E se per caso passano inosservati (molto difficile), ci pensano i social a dargli una mano. La bassista Victoria De Angelsi si è esibita sul suo profilo Instagram con una altra foto al limite della censura. Completamente nuda, coperta solo da qualche fiore e gli occhiali da sole, si è fatta fotografare in tutta la sua bellezza, scatenando le reazioni dei fan. Non è la prima volta che la musicista stupisce con scatti del genere. Un modo di fare che è ha reso famosa tutta la band, Damiano (il frontman) in primis. Stasera torneranno sul palco, per suonare all’esclusivo “Gucci Cosmogonie”, party della casa di moda che si terrà al Castel del Monte di Andria. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di lunedì 16 maggio 2022) Dall’Eurovision a Trani, idanno sempre spettacolo. E se per caso passano inosservati (molto difficile), ci pensano ia dargli una mano. LaDe Angelsi si è esibita sul suo profilo Instagram con una altra foto al limite. Completamente, coperta solo da qualche fiore e gli occhiali da sole, si è fatta fotografare in tutta la sua bellezza, scatenando le reazioni dei fan. Non è la prima volta che la musicista stupisce con scatti del genere. Un modo di fare che è ha reso famosa tutta la band, Damiano (il frontman) in primis. Stasera torneranno sul palco, per suonare all’esclusivo “Gucci Cosmogonie”, partycasa di moda che si terrà al Castel del Monte di Andria. L'articolo proviene da Corriere.

Corriere : «Io e le mie voragini»: Victoria, la ragazza che ha creato i Måneskin - zazoomblog : Victoria dei Maneskin nuda tra i fiori: lultimo scatto hot della bassista che sfida la censura social - #Victoria… - infoitsalute : Damiano in mutande, Victoria in topless con i maxi occhiali: i Maneskin in versione balneare - infoitsalute : Maneskin, Victoria De Angelis nuda tra i fiori: l'ultimo scatto hot della bassista - infoitsalute : Victoria dei Maneskin nuda tra i fiori: l'ultimo scatto hot della bassista che sfida la censura social -