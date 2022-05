Manchester Unites | novità sul futuro di Cristiano Ronaldo | le parole di Ten Hag!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 maggio 2022) Stagione fallimentare per i Red Devils, forse il punto più basso degli ultimi anni del club inglese. Il ritorno e i gol di Cr7 non sono bastati per poter centrare il posto in Champions League. Rangnick non sarà più l’allenatore ed al suo posto è stato già ufficializzato Erik Ten Hag, attuale allenatore dell’Ajax, fino al 2024.United Ildisembrava essere lontano adato l’ingaggio del nuovo allenatore, ma Ten Hag, in un’intervista ad un giornale olandese, ci ha tenuto a precisare suldell’asso portoghese. Ecco le sue: “? Voglio che rimanga in questo club, è un gigante per tutto quello mostrato finora e per quanto ambizioso è.”