Manchester United, Ten Hag: “Ronaldo un gigante, spero che resti” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il nuovo allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha concesso un’intervista al ‘De Telegraaf‘ in cui ha parlato della sua imminente avventura inglese: “Ho scelto lo United perché è una sfida. Avrei potuto lavorare in club dove tutto sarebbe state più facile, ma ho deciso così e dovrò affrontare tante cose“. Su Cristiano Ronaldo, il tecnico olandese ha detto: “Non vedo l’ora di lavorare con lui. E’ un gigante e penso che sia ancora molto ambizioso. spero che resti, in questa stagione ha fatto la differenza“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il nuovo allenatore del, Erik Ten Hag, ha concesso un’intervista al ‘De Telegraaf‘ in cui ha parlato della sua imminente avventura inglese: “Ho scelto loperché è una sfida. Avrei potuto lavorare in club dove tutto sarebbe state più facile, ma ho deciso così e dovrò affrontare tante cose“. Su Cristiano, il tecnico olandese ha detto: “Non vedo l’ora di lavorare con lui. E’ une penso che sia ancora molto ambizioso.che, in questa stagione ha fatto la differenza“. SportFace.

