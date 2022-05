Maltese (Anm Palermo): “Sciopero sofferto, adesione al 50 per cento” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – A Palermo solo la metà dei giudici ha aderito allo Sciopero proclamato dall’Anm contro la riforma della giustizia Cartabia. “Siamo al 50 per cento di astensione, lontani dai numeri dell’altro Sciopero”, dice all’Adnkronos Clelia Maltese, presidente dell’Anm di Palermo che non asconde un po’ di delusione. “Forse si ritiene che non saremmo ascoltati e si ritiene lo Sciopero inutile – spiega la giudice – per noi è uno Sciopero sofferto, tanto è vero che continuiamo a lavorare, ma era l’unico modo per tentare di fare sentire le nostre proposte”. La giudice Maltese, ad esempio, si trova a Napoli per un corso professionale. “Eppure, oggi sono venuta e partecipo al corso nonostante io aderisca allo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Asolo la metà dei giudici ha aderito alloproclamato dall’Anm contro la riforma della giustizia Cartabia. “Siamo al 50 perdi astensione, lontani dai numeri dell’altro”, dice all’Adnkronos Clelia, presidente dell’Anm diche non asconde un po’ di delusione. “Forse si ritiene che non saremmo ascoltati e si ritiene loinutile – spiega la giudice – per noi è uno, tanto è vero che continuiamo a lavorare, ma era l’unico modo per tentare di fare sentire le nostre proposte”. La giudice, ad esempio, si trova a Napoli per un corso professionale. “Eppure, oggi sono venuta e partecipo al corso nonostante io aderisca allo ...

