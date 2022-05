Malattie rare, da Telethon e Cariplo 5,7 milioni di euro per la ricerca (Di lunedì 16 maggio 2022) Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano 24 progetti di ricerca di base per un totale di 5,7 milioni di euro. Obiettivo del bando di ricerca lanciato nel 2021 e’ la comprensione degli aspetti genetici e dei meccanismi molecolari oggi ancora in gran parte sconosciuti o scarsamente compresi, ma potenzialmente utili per favorire lo sviluppo di nuove terapie per le Malattie rare. “Sebbene il genoma umano sia stato sequenziato completamente, circa un terzo delle proteine umane non sono ancora state descritte”, spiegano le due Fondazioni in una nota. “Questa porzione di genoma inesplorata potrebbe contribuire a chiarire nuovi meccanismi fisiologici e patologici e rappresentare una miniera per scoprire nuovi percorsi terapeutici”. Il bando di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) Fondazionee Fondazionefinanziano 24 progetti didi base per un totale di 5,7di. Obiettivo del bando dilanciato nel 2021 e’ la comprensione degli aspetti genetici e dei meccanismi molecolari oggi ancora in gran parte sconosciuti o scarsamente compresi, ma potenzialmente utili per favorire lo sviluppo di nuove terapie per le. “Sebbene il genoma umano sia stato sequenziato completamente, circa un terzo delle proteine umane non sono ancora state descritte”, spiegano le due Fondazioni in una nota. “Questa porzione di genoma inesplorata potrebbe contribuire a chiarire nuovi meccanismi fisiologici e patologici e rappresentare una miniera per scoprire nuovi percorsi terapeutici”. Il bando di ...

