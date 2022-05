(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Assegnato alla Fondazione, con ilpresentato dal dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica e, un finanziamento delle Fondazioni. Ilscelto, uno dei ventiquattro selezionati in Italia tra gli oltre duecento candidati, punterà all'identificazione di geni finora sconosciuti che possano avere un ruolo nella Malattia di Huntington, una malattia genetica rara che comporta la degenerazione di aree specifiche del cervello, causando una graduale incapacità di muoversi e parlare, insieme a gravi disturbi mentali. Grazie a questo, che verrà svolto in collaborazione con il gruppo del professor Graziano Martello dell'Università di Padova, si ...

Advertising

LocalPage3 : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - TV7Benevento : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - - FGuardiella : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - italiaserait : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - OssMalattieRare : ?? In Italia, l'associazione Lisclea Lichen Scleroatrofico, nata dall'esperienza di un gruppo facebook, è l’unica a… -

Approfondire l'analisi degli aspetti genetici e i meccanismi molecolari oggi ancora in gran parte sconosciuti ma potenzialmente utili per favorire lo sviluppo di nuove terapie per le. È questo l'obiettivo di Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon che hanno stanziato 5,7 milioni di euro per 24 progetti finalizzati alla ricerca di base sulle, ...11:49:57 Assegnato alla Fondazione Neuromed, con il progetto presentato dal dottor Vittorio Maglione , del Laboratorio di Neurogenetica e, un finanziamento delle Fondazioni Cariplo e Telethon. Il progetto scelto, uno dei ventiquattro selezionati in Italia tra gli oltre duecento candidati, punterà all'identificazione di ...Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Assegnato alla Fondazione Neuromed, con il progetto presentato dal dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica e malattie rare, un finanziamento delle ...11:49:57 Assegnato alla Fondazione Neuromed, con il progetto presentato dal dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare, un finanziamento delle Fondazioni Cariplo e Tele ...