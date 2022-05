Madre accusata di aver ucciso la figlia di 3 anni con un esorcismo durato 12 ore. Le sue parole choc “È andata così. Penso positivo” (Di lunedì 16 maggio 2022) Una giovane mamma, Claudia Elisa Hernandez, è stata accusata di aver torturato la figlia di appena 3 anni. Arely è stata ritrovata senza vita sul pavimento di una piccola chiesa a San Jose, in California, con ferite agli occhi, al viso, al collo e al petto. Secondo la ricostruzione del New York Post, la 25enne era convinta che la piccola fosse posseduta dal demonio. Hernandez l’ha portata nella chiesa gestita dal padre, un pastore. Lì i due genitori, insieme al fratello della piccola, sono rimasti per 12 ore. Come riportano i verbali della polizia, la famiglia ha eseguito un esorcismo, inserendo ripetutamente le dita nella gola di Arely con l’obiettivo di farla vomitare e liberarla dallo spirito maligno: “La vittima era tenuta per il collo, e stretta lungo l’addome e le gambe”, si legge nelle carte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Una giovane mamma, Claudia Elisa Hernandez, è stataditorturato ladi appena 3. Arely è stata ritrovata senza vita sul pavimento di una piccola chiesa a San Jose, in California, con ferite agli occhi, al viso, al collo e al petto. Secondo la ricostruzione del New York Post, la 25enne era convinta che la piccola fosse posseduta dal demonio. Hernandez l’ha portata nella chiesa gestita dal padre, un pastore. Lì i due genitori, insieme al fratello della piccola, sono rimasti per 12 ore. Come riportano i verbali della polizia, la famiglia ha eseguito un, inserendo ripetutamente le dita nella gola di Arely con l’obiettivo di farla vomitare e liberarla dallo spirito maligno: “La vittima era tenuta per il collo, e stretta lungo l’addome e le gambe”, si legge nelle carte ...

