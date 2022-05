Madonna aiuta madri e figli ucraini e scoppia a piangere (Di lunedì 16 maggio 2022) Madonna nella sua vita è stata tutto e prima di tutti e ora è diventata anche un’opera d’arte digitale. In collaborazione con il famoso artista Beeple, la regina del pop ha dato vita al suo primo NFT che la vede nelle vesti di madre natura. L’avatar della popstar di Material Girl ci porta in un racconto diviso in tre capitoli: Mother of Nature, Mother of Evolution e Mother of Technology (tutti della serie ‘Mother of Creation’). Tutto il ricavato dalle vendite andrà in beneficenza alle associazioni The Voices of Children Foundation, The City of Joy e Black Mama’s Bail Out. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperRare (@superrare.co) Madonna parla del suo nuovo progetto e si commuove. La Ciccone qualche giorno fa durante una chiacchierata su Twitter con Beeple ha confessato quanto questo ... Leggi su biccy (Di lunedì 16 maggio 2022)nella sua vita è stata tutto e prima di tutti e ora è diventata anche un’opera d’arte digitale. In collaborazione con il famoso artista Beeple, la regina del pop ha dato vita al suo primo NFT che la vede nelle vesti di madre natura. L’avatar della popstar di Material Girl ci porta in un racconto diviso in tre capitoli: Mother of Nature, Mother of Evolution e Mother of Technology (tutti della serie ‘Mother of Creation’). Tutto il ricavato dalle vendite andrà in beneficenza alle associazioni The Voices of Children Foundation, The City of Joy e Black Mama’s Bail Out. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperRare (@superrare.co)parla del suo nuovo progetto e si commuove. La Ciccone qualche giorno fa durante una chiacchierata su Twitter con Beeple ha confessato quanto questo ...

