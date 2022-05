Mace | il nuovo album | ' Con ' Oltre' | fotografo il mio viaggio interiore' Qui la tracklist e le date del tour

Advertising

banzailatoblu : 27 maggio il giorno in cui io morirò dopo aver ascoltato il nuovo album di salmo e mace - ciccimitterrand : ODDIOOOOO la suite sperimentale di 20 minuti coi sitar nel nuovo album di mace oprah - EndCent : #MACE annuncia il suo nuovo album 'Oltre', interamente strumentale, in uscita venerdì 27 maggio… - pietrodautilia : IL 27 ESCE IL DISCO NUOVO DI MACE AAAAA - kangaakoo : NUOVO ALBUM DI MACE IL 27 MAGGIO IO DEVO M0RIRE -

Il disco di MACE è un invito ad andare oltre le proprie percezioni, le proprie paure e limiti, il proprio corpo e l'idea che si ha di se stessi. OLTRE è un'esplorazione in cui convivono tre ... 'OLTRE' è il titolo del nuovo album di MACE (in uscita il 27 maggio). Il disco arriva dopo 'OBE' ed è un concept sul viaggio da intendersi nel suo potere trasformativo, il superamento dei propri confini: territoriali, ...