Mace annuncia il nuovo album “Oltre” | in uscita il 27 maggio

(Di lunedì 16 maggio 2022) Esce venerdì 27, ilattesodidisponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (2LP e edizione 2LP con case in tessuto, esclusiva D2C) per Island Records / Universal Music Italia. Dopo l’incredibile successo di Obe, il suo ultimoin studio certificato doppio disco di platino -lavoro che, anticipato dal singolo diventato iconico La canzone nostra con Salmo e Blanco, ha riunito i più importanti nomi della scena musicale italiana lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario artistico nazionale-torna con un disco interamente strumentale che, pur senza ospitare parole, ripone al centro il tema del viaggio.sarà un disco puramente strumentale all’insegna del ...

Marco Mengoni un nuovo singolo. Esce venerdì 6 maggio 'No Stress' (Epic Records Italy / ... Il brano, prodotto da insieme ad Elisa, si muove tra sonorità elettroniche e un trascinante ... Elisa dà nuova vita alla sua 'Litoranea' e il duetto con Matilda De Angelis, l'attrice protagonista di film come 'Veloce come il ... Il brano, prodotto da insieme ad Elisa, si muove tra ... Mace ha annunciato l'uscita del nuovo album "Oltre" prevista per il 27 maggio. Il disco prevede 11 tracce strumentali sul tema del viaggio.