L'ultima finestra di Overton, la normalizzazione della pedofilia (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – La Commissione europea ha annunciato una proposta di normativa che impone nuovi e stringenti obblighi ai social network riguardanti la lotta alla pedopornografia online. Ylva Johansson, commissaria agli Affari interni, ha esposto i numeri dell'emergenza: "Il Consiglio d'Europa dice che un bambino su cinque è vittima di abusi sessuali e solo nel 2021 sono state postate online 85 milioni tra immagini e video che mostrano questi abusi. Agli autori di questi crimini dico: l'Europa vi darà la caccia". In Italia, nel 2017 (ultimi dati Istat disponibili), sono state 321 le condanne con sentenza irrevocabile per il reato di pornografia minorile/prostituzione minorile, 190 quelle per il reato di atti sessuali con minorenne e 23 quelle per il reato di corruzione di minorenne. Nel 2020, sono state 1.324 le persone denunciate o arrestate per pornografia minorile e detenzione di ...

