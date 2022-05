Luigi vince Amici 21 | quanti soldi porta a casa il cantante

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ilha vinto "2022", la 21esima edizione del programma di Maria De Filippi, imponendosi nella finalissima sul ballerino classico Michele, che ha vinto la categoria ballo in finale contro Serena. Tra i cantanti, quattro i finalisti, sono stati eliminati prima Albe, poi Sissi, infine la sfida tra i due favoriti della vigilia,e Alex, si è risolta a favore del primo.il premio da 150mila euro e a Michele vanno i 50mila del premio della sua categoria. Il premio della critica, assegnato durante la diretta dai giornalisti, è andato invece a Sissi. La finale del talent, in diretta su Canale 5, vedeva per la prima volta sei concorrenti al capitolo conclusivo. Per la categoria ballo, Michele si è aggiudicato anche l'invito di Roberto Bolle a ...

Nella serata del 15 maggio è stata trasmessa sul piccolo schermo la finale della ventunesima edizione di Amici. In quell'occasione, Luigi Strangis ha avuto la meglio. Amici 21: cosa è successo dietro le quinte del programma di Maria De Filippi dopo la vittoria finale di Luigi Strangis.